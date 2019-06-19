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جامعة المنوفية تبدأ اختبار 120 متقدما لوظيفة مدير إدارة بمختلف الكليات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:21 م
جامعة المنوفية تبدأ اختبار 120 متقدما لوظيفة مدير إدارة بمختلف الكليات جانب من فعاليات اختبار المتقدمين للوظائف
المنوفية - محمود شاكر

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تبدأ اللجنة العليا لإجراء مقابلات المتقدمين لوظيفة مدير إدارة بمختلف كليات وإدارات جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، أعمالها على مدار أكثر من أسبوع، برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وعضوية نائبى رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور شوقى الصباغ عميد التجارة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

 

وتجرى اليوم مقابلات لـ120 من المتقدمين لوظيفة مديرى إدارات شئون الدراسة، شئون الامتحانات، شئون الخريجين بالإدارة العامة لشئون التعليم، الدراسات العليا بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، إدارة الاتفاقيات الثقافية بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية، والإدارات المعلن عنها بكليات الآداب والتجارة والتربية والحاسبات والمعلومات، الحقوق، الزراعة، الطب، العلوم، الهندسة الإلكترونية، الهندسة، معهد الكبد القومى.


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