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جالوب: الأوروبيون يرون اللقاحات والأمصال غير آمنة لابنائهم.. وفرنسا بالمقدمة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:45 م
جالوب: الأوروبيون يرون اللقاحات والأمصال غير آمنة لابنائهم.. وفرنسا بالمقدمة مصل
كتب أحمد علوى

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كشفت دراسة جديدة اجراها معهد جالوب، أن هناك قلق متزايد من قبل الاوروبيين فيما يتعلق بالامصال واللقاحات، حيث أن الكثير من الأوروبيين يعتبرونها غير آمنة لأبنائهم.

ووفقاً للارقام التى بينتها الدراسة فإن هناك 59% من مواطنى أوروبا الغربية فقط هم من يثقون فى اللقاحات وكذلك 50% من سكان اوروبا الشرقية.

وتتصدر فرنسا قائمة البلدان التى يشكك مواطنوها فى فائدة اللقاحات، حيث يعتقد واحد من بين كل ثلاثة منهم أن اللقاحات غير آمنة.

يذكر أن العديد من البلدان حول العالم عرفت تفشيا لمرض الحصبة مؤخرا، وقد أرجع العديد من المختصين ذلك إلى تردد الآباء فى تزويد أبنائهم باللقاحات اللازمة.

وتنتشر وسط العديد من النشطاء والمجموعات المعارضة للقاحات نظريات تحذر من هذه المستحضرات البيولوجية وتحملها مسؤولية تفشى أمراض مثل التوحد، وهو ما ينفيه المجتمع العلمى.

 


اوروبا

اللقاحات فى اوروبا

فرنسا

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