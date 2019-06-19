توقف مؤقت لعمليات مصفاة تابعة للبترول الكويتية دون تأثر الصادرات

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء، إن عمليات التكرير في مصفاة ميناء عبد الله التابعة لها توقفت مؤقتا صباح اليوم نتيجة انقطاع مياه التبريد، لكن الصادرات لم تتأثر.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أن عمليات التكرير في المصفاة "تأثرت صباح اليوم الأربعاء نتيجة انقطاع في مياه البحر القادمة من منشأة تابعة للهيئة العامة للصناعة والتي تستخدم في تبريد الوحدات الإنتاجية للمصفاة".

وأضافت الشركة أن عمليات التصدير "لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف المؤقت".