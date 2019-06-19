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توريد 143 ألف 532طن قمح للشون والصوامع بنطاق محافظة المنوفية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:15 م
توريد 143 ألف 532طن قمح للشون والصوامع بنطاق محافظة المنوفية قمح - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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أعلن  اليوم المحاسب عاطف الجمال  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم 143الف 532طن قمح ،مؤكداً علي أن عملية توريد القمح مستمرة حتي الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد الجمال علي تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد ، مشيراً إلي المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة .

وشدد الجمال علي ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.

 

 


محافظه المنوفيه

تموين المنوفيه

توريد القمح

صوامع المنوفيه

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