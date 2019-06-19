تنفيذ 90 حكما قضائيا وفحص 11 مسجل خطر ومشتبها به خلال حملة أمنية بمطروح

مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 90 حكمًا قضائيًا، وفحص 11 مسجل خطر ومشتبها به خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارًا بتمكن الحملة من فحص 4 مسجلين خطر و7 مشتبه فيهم، وتنفيذ 33 حكم جزئي و16 حكم مستأنف و35 حكم بغرامات و6 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.