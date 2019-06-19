تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: تصريحات أردوغان عن مصر تدخل سافر

كتب محمود العمرى

رفضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التصريحات التى أدلى بها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، والتى تعد تدخلا سافرا وغير مقبولا فى الشأن الداخلى المصرى، كما تصفها بغير المسئولة، والمعتادة من نظام يدعم العنف والإرهاب، ويحاول تضليل الشعب التركي، والتخفى خلف رداء ديمقراطية ثبت للعالم أنها مزيفة غير حقيقة، ويتم انتهاكها من حين لآخر.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان لها، أن احترام سيادة الدول هو مبدأ الدول التى تحترم حق الشعوب، وأن الشعب المصرى الذى ثار على حكم الجماعة الإرهابية يرفض محاولات الوصاية من قوى الإرهاب، ومن يمولونه، والذين يروجون الأكاذيب حول مصر وشعبها.

وأوضحت على أن استمرار نهج العداء من نظام أردوغان تجاه مصر وشعبها هو رهان خاطئ ومتاجرة رخيصة، لن يقبلها الشعب المصري، وأن مصر تناهج دوما سياسة احترام إرادة وسيادة الشعوب، وفى هذا فإن مصر بلد يدرك مسئولياته تجاه حق الشعوب، وتؤكد احترامها الدائم للشعب التركى الذى لا يحترمه أردوغان، ويمارس باسمه عمليات إيواء للإرهابيين، ويخاطر بمصالح شعبه ومستقبله؛ وفاء لجماعة إرهابية، فضل مصالحها على مصالح الشعب التركي.