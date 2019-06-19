تنزانيا تحذر زوارها من استخدام الأكياس البلاستيك أثناء زيارتها

كتبت – هناء أبو العز

أصدرت سفارة تنزانيا بالقاهرة، بياناً على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، أعلنت فيه رغبة حكومة تنزانيا فى تقديم مذكرة رسمية للمسافرين الذين يخططون لزيارة تنزانيا مفادها أنه اعتبارًا من يونيو 2019، سيتم حظر استيراد أكياس الأكياس البلاستيكية، بغض النظر عن سمكها، أو تصديرها أو تصنيعها أو بيعها أو تخزينها أو استخدامها فى البر الرئيسى تنزانيا.

ومع ذلك، لا يتم حظر التغليف البلاستيكي أو البلاستيكي للخدمات الطبية، والمنتجات الصناعية، وصناعة البناء، والقطاع الزراعى، والمواد الغذائية، وإدارة الصرف الصحى والنفايات.

ونصح البيان زوار تنزانيا بتجنب حمل أكياس حامل البلاستيك أو تعبئة أكياس أو أكياس حامل البلاستيك فى حقائب حامل الأمتعة أو حقائب اليد قبل الشروع فى زيارة إلى تنزانيا، وسيتم تعيين مكتب خاص في جميع نقاط الدخول لاستسلام حقائب حامل البلاستيك التي قد يجلبها الزوار إلى تنزانيا.

يُسمح بالعناصر الحاملة للبلاستيك والمعروفة باسم "أكياس ziploc" والتى تُستخدم خصيصًا لحمل أدوات النظافة، حيث يُتوقع أن تظل فى حوزة دائمة للزائرين ولا يُتوقع التخلص منها في البلد.

واختتم البيان "لا تنوى الحكومة أن يجد زوار تنزانيا إقامتهم غير سارة لأننا نفرض الحظر ومع ذلك، تتوقع الحكومة أنه تقديراً لضرورة حماية البيئة والحفاظ على بلدنا نظيفًا وجميلًا، سيتقبل زوارنا إزعاجات بسيطة ناتجة عن حظر الأكياس البلاستيكية".