تفاصيل تحويل 1.2 مليون وحدة سكنية للغاز الطبيعى

مروة الغول

كلف المهندس ياسر بهنس رئيس شركة شركة تاون جاس رجال العمليات والمشروعات بتنفيذ خططهم طبقا للبرنامج الزمنى لنجاح خطة الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بتحويل 1.2 مليون وحدة سكنية وتنفيذ توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية، بنشر شبكة توزيع الغاز الطبيعى لتغطية كافه المناطق التى لم يسبق توصلها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى.

جاء ذلك خلال جولات رئيس شركة تاون جاس لليوم الثانى على التوالى، الميدانية بزيارة منطقة زهراء المعادى وباشتراك مساعد رئيس الشركة للعمليات ومديرى تنفيذ مشروعات كبار العملاء وعمليات منطقة المعادى لمتابعه تنفيذ شبكة توزيع الغاز الطبيعى لعدد من المناطق والمستهدف توصيل ما يقرب من 15 ألف عميل بنظام خدمة العملاء والإشراف على أعمال تركيب منظمات التخفيض لتدفيع الغاز وتحويل كافه العملاء المتعاقدين.

وانتقل رئيس الشركة لمواقع استكمال المشروع القومى لتوصيل الوحدات السكنية والمدرج فيه توصيل الغاز لخمس آلاف عميل بزهراء المعادى وبرفقه مساعد رئيس الشركة لمتابعة المشروعات، وأثنى على ادائهم للانتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية والتركيبات الخارجية بالكامل وبحث مشكلة عدم تواجد العملاء بالوحدات السكنية لتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى والتوجيه بضرورة نشر إعلانات لتواجد العملاء بمنطقة زهراء المعادى وقبل نقل مجموعات العمل لمنطقة أخرى مما سيصعب معه تحويل هؤلاء العملاء بالسرعة المطلوبة.

وتوجه رئيس شركة تاون جاس لموقع مشروع دار مصر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة 15 مايو وعقد اجتماع مع المهندس كمال بهجات مساعد رئيس الهيئة للمشروعات ورئيس جهاز 15 مايو لإزالة كافة المعوقات لقيام تاون جاس بتوصيل ما يقرب من 2000 وحدة سكنية على وجه السرعة لتسلمها للمواطنين.

كما تابع رئيس الشركة انتقال فرق العمل من رجال التنفيذ الذاتى بتاون جاس للموقع والبدء فى تنفيذ الشبكة الداخلية للمشروع وتم الاتفاق على سرعة إصدار تصريح مركز معلومات شبكات القاهرة للبدء فى تنفيذ خط التغذية الرئيسى.