تعليم شمال سيناء يفتح باب المشاركة فى برنامج تدريبى فى اليابان

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء،اتاحة المشاركة للمعلمين فى برنامج تدريبى سيعقد فى اليابان خلال الفترة من 10 نوفمبر حتى 23 نوفمبر 2019.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم فى بيان، إن على من يرغب التقدم للاشتراك بهذا البرنامج من معلمي مرحلة التعليم الأساسي ( ابتدائي وإعدادى ) الذين أعمارهم لم تتجاوز سن الـ35 سنة ويجيد اللغة الانجليزية ومعة شهادة "TOEFL" أوما يعادلها مراجعة توجيه عام الرياضيات بالمديرية قبل يوم الأحد الموافق 2019/6/23.

وفى سياق متصل كرمت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو بديوان المديرية شادية أحمد مصطفى ديبان مسئول العلاقات العامة بالمديرية حيث تم منحها شهادة تقدير كأم مثالية اعتبارية.