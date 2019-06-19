سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم شمال سيناء يفتح باب المشاركة فى برنامج تدريبى فى اليابان

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:24 م
تعليم شمال سيناء يفتح باب المشاركة فى برنامج تدريبى فى اليابان مسئولوا التعليم بشمال سيناء -ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء،اتاحة المشاركة للمعلمين فى برنامج تدريبى سيعقد فى اليابان خلال الفترة من 10 نوفمبر حتى 23 نوفمبر 2019.
 
وأوضحت مديرية التربية والتعليم فى بيان، إن على من يرغب التقدم للاشتراك بهذا البرنامج من معلمي مرحلة التعليم الأساسي ( ابتدائي وإعدادى ) الذين أعمارهم لم تتجاوز سن الـ35 سنة ويجيد اللغة الانجليزية ومعة شهادة "TOEFL" أوما يعادلها مراجعة توجيه عام الرياضيات بالمديرية قبل يوم الأحد الموافق 2019/6/23.
 
وفى سياق متصل كرمت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو بديوان المديرية  شادية أحمد مصطفى ديبان  مسئول العلاقات العامة بالمديرية حيث تم منحها شهادة تقدير كأم مثالية اعتبارية.
 

شمال سيناء

العريش

تعليم شمال سيناء

وكيل التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة