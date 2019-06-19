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تعرف على هدف حملة الضغط الأمريكية على إيران.. فيديو

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:25 ص
تعرف على هدف حملة الضغط الأمريكية على إيران.. فيديو وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قالت الخارجية الأمريكية أن حملة الضغط الآقصى التي تمارسها الولايات المتحدة تهدف إلى تقليم مخالب نظام إيران ومنعه من الاخلال بأمن المنطقة.

 

ونشر حساب الخارجية الأمريكية الرسمى باللغة العربية على تويتر، مقطع فيديو توضيحى يعرض أسباب فرض واشنطن عقوبات مشددة على طهران، وقالت أنها تهدف للحد من أنشطتها الخبيثة.

 

ويتصاعد التوتر بين إيران و الولايات المتحدة الامريكية بعد ‏انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، وفرض حزمتين من العقوبات المشددة فى نوفمبر واغسطس 2018، التى تستهدف القطاع النفطى والمصرفى، وفرضت عقوبات على قطاع البتروكيماويات فى وقت قريب، وذلك لتقويض الاقتصاد الايرانى.

 

وأعلنت واشنطن الحرس الثورى منظمة إرهابية، وفى المقابل تراجعت طهران عن التزاماتها في الاتفاق النووي، وعززت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في الخليج لردع طهران.


مايك بومبيو

ايران

العقوبات على ايران

الخارجية الامريكية

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