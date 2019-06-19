تعرف على مدة بقاء خلايا الدم فى الجسم ومتى يتم استبدالها بأخرى جديدة

كتبت إيناس البنا

يقوم الجسم بالعديد من العمليات المنظمة والمتقنة التى تضم سلامة الأعضاء من تالك العمليات استبدال الدم.

ويتم استبدال مكونات مختلفة من دم الإنسان بمعدلات مختلفة، ووفقًا لتقرير وفقًا لموقع "LiveScience"، يتم استبدال البلازما في غضون ساعات قليلة من التبرع بالدم بينما تستغرق خلايا الدم الحمراء عدة أسابيع لاستبدالها، وعادة ما يقوم الأطباء بإزالة حوالي نصف لتر من الدم خلال عملية نقل الدم، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي حجم الدم.

يحتوي دم الإنسان على حوالي 4000 عنصر مختلف، يتم استبدال هذه العناصر على أساس منتظم بعمليات مختلفة في الجسم، على سبيل المثال ينتج النخاع العظمي خلايا جذعية تنتج بدورها خلايا دم حمراء، وتعيش هذه الخلايا الحمراء لمدة 4 أشهر تقريبًا قبل إزالتها وإعادة تدويرها بواسطة الطحال.



مدة بقاء خلايا الدم فى الجسم

وعلى النقيض من ذلك، تستمر خلايا الدم البيضاء ما بين 18 إلى 36 ساعة فقط قبل إزالتها من الجسم، وقد تستمر خلايا الدم البيضاء من حين لآخر لمدة تصل إلى سنة واحدة قبل إزالتها، أما الصفيحات التي تساعد على تكوين الجلطات تبقى فقط قبل حوالي 10 أيام من إزالتها من مجرى الدم.

يستطيع الناس عادة التبرع بالدم كل 56 يومًا، حيث يعد التبرع بالدم مكونًا مهمًا في أنظمة الرعاية الصحية.