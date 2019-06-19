تعرف على كيفية التخلص السليم من المخلفات الطبية المنزلية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعدت إدارة النفايات الخطرة بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، نشرة توعوية للأهالى بكيفية التخلص السليم من المخلفات الطبية المنزلية.

وجاء فى بيان لها، أن عدم التخلص السليم من المخلفات الطبية المنزلية كالمواد الحادة الملوثة من حقن وإبر الأنسولين وغيرها من المواد الحادة مثل المشارط وأمواس الحلاقة الملوثة بالدم، تعتبر من أكثر المخاطر التى تواجه عمال نقل المخلفات وعمال المكبات، فرمى مثل هذه المواد الحادة الملوثة بأكياس القمامة العادية السوداء قد تصيب أحد العاملين عند جمع أو نقل أو تفريغ تلك النفايات.

وجاء فى البيان أنه يمكن لنا الحد من هذه الخطورة بخطوات بسيطة للتخلص من المخلفات الحادة وهى :

-توضع الإبر والحقن فى حاويات أو علب أو قنانى بلاستيكية المستعملة فى حفظ الصابون السائل وسوائل التعقيم والبوتاس.

- يجب أن يكون عنق القنينة ضيق حتى لا يستطيع أحد إدخال يده ويلامس الإبر.

- توضع علامة واضحة يكتب عليها نفايات طبية خطرة" BIOHAZARD".

- توضع القنينة بعيداً عن النفايات التى يمكن إعادة تدويرها (تصنيعها) فى حالة أنه توجد مثل هذه الخدمات.

- توضع الإبر مباشرة فى القنينة البلاستيكية بدون إعادة الغطاء أو تكسير الإبرة.

- يتم إدخال كل الإبرة.

- عند امتلاء القنينة بمواد الحادة (امتلاء ثلاث أرباع القنينة) يجب تعقيمها قبل التخلص منها بإضافة سائل البوتاس (تركيز 1-10 ماء).

- يترك السائل داخل القنينة لمدة 20 دقيقة ثم يتخلص من السائل بصرفها مع شبكة الصرف الصحى.

- يغلق غطاء القنينة بإحكام ويلف عليه شريط لاصق قوى ثم ترمى القنينة بأكياس القمامة العادية.

- تأكد من عدم وصول الأطفال للقنينة.

- بالنسبة للضمادات والقطن وخرق القماش والقفازات الملوثة بالدماء يفضل وضعها فى أكياس مغلقة بإحكام قبل وضعها مع القمامة العادية.

- يوضع القطن الطبى النسائى (بالأخص المصابات بفيروسات الدم) وحفاظات الأطفال (بالأخص المصابين بإسهال) فى أكياس مغلقة بإحكام قبل التخلص منها.

يفضل التقليل من كمية الأدوية المستجلبة للمنزل (الضرورى فقط) ويتم الاستهلاك الأول بأول.

يمكن تصريف كميات صغيرة من بعض الأدوية السائلة مثل الفيتامينات وبعض أدوية السعال والبرد إلى شبكة الصرف الصحى مع جريان الماء.

يفضل الابتعاد عن المراهم المحتوية على المعادن الثقيلة وإيجاد البديل عنه، كالمراهم المحتوية على عنصر الزنك المستعملة لعلاج الالتهابات الجلدية الناشئة من الحفاظات لدى الأطفال، لتقليل من تلوث مياه الصرف الصحى بالمعادن الثقيلة.

استخدام مقياس حرارة وجهاز قياس ضغط بديلة غير محتوية على عنصر الزئبق بالمنازل.

التقليل من استعمال المطهرات وسوائل التعقيم المستخدمة فى تنظيف الجروح مثل اليود والميكروكروم وغيرها إلا عند الضرورة.