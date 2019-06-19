تعرف على قوة جواز السفر السعودى.. 80 دولة ترحب بأبناء المملكة دون تأشيرة مسبقة

كتب محمد رضا

ارتفعت قوة جواز السفر السعودى عالمیًا فى الفترة من 2015 - 2019، وفق بیانات مؤشرین عالمیین، حیث ارتفع بمقدار درجتان وفق المؤشر العالمى لقوة الجوازات index passport فى یونیو 2019، واحتل المركز الـ57 عالمیًا مقابل المركز الـ59 فى 2015، وارتفع بمقدار 7 درجات وفق مؤشر Index Passport Henley لیصل إلى المرتبة 68 عالمیا فى مارس 2019 مقابل المرتبة الـ75 فى 2015.

ووفقًا لمؤشر index passport ، فإن حامل الجواز السعودى یمكنه الوصول إلى 80 دولة دون تأشیرة "39 بدون تأشیرة مسبقة و41 دولة تطلب تأشیرة عند وصول حامل جواز السفر السعودى المطار"، بینما 118 دولة تطلب تأشیرة مسبقة قبل السفر إليها، ووفق مؤشر Passport Henley Index، فإن حامل الجواز السعودى یمكنه الوصول إلى 73 دولة دون تأشیرة، وذلك حسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية.



قوة جواز السفر السعودى

یعد جواز السفــر هو الوثیقة الأساسیة للترحال والتنقلات العالمیة فى العصر الحدیث، ویرتبط بشكل كامل وأساسى بوضع كل بلد على حدة، وقوة جواز السفر ترتبط بمعاییر كثیرة خاصة بالدولة، مثل قوتها الدبلوماسیة ونفوذها السیاسى وتماسكها الاقتصادى، مما یتیح لسكانها التنقّل وفقاً لهذه الممیزات حول العالم بعناء أقل، وبإجراءات أسهل وأبسط.

وتركز عملیة التصنیف العالمیة على 4 عناصر أساسیة: عدد الدول التى یمكن لحامل الجواز الذهاب إليها دون تأشیرة، وكون الدولة عضواً فى اتحاد إقلیمى أو عالمى، والفتـرة التى یُمكن لحامل الجواز الإقامة بها فى البلاد التى یزورها، والرسوم التى تفرض على حامل جواز السفر.

ویعتبر من أكثر الأدوات ً شیوعا على الإنترنت، حیث یقوم بعرض مختلف جوازات السفر حول العالم وترتیبها للمستخدم، بحیث یستطیع معرفة قوة جواز سفر بلده، كما یعتبر من أقوى المؤشرات العالمیة، حیث یتم تحدیثه بشكل مستمر بكافة المعلومات وبشكل دورى.

ویعتمد المؤشر على عدد الدول التى یمكن أن یدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشیرة أو الحصول عليها عند الوصول، ویقدم ترتیبا لـ198 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقالیم التى یمكن لحامله السفر إليها بدون تأشیرة أو بتأشیرة دخول عند الوصول، وهناك التصنیف الفردىRank Individual ، حیث یتم تصنیف جواز السفر حسب خصائصه الفردیة ومیزات التأشیرة، والتصنیف العالمىRank Global ، حیث یتم تصنیف جواز السفر هنا حسب رصید جواز السفر الإجمالى للتأشیرات المجانیة، أما رصید التأشیرات المجانیةScore Free-Visa ، فیتم خلاله عرض مجموع الدول التى یمكن السفر إليها بدون تأشیرة.