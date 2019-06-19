تعرف على تفاصيل مسابقة الروبيك كلوب بالغردقة السبت المقبل × 10معلومات

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستضيف مدينة الغردقة عدة مسابقات دولية مختلفة، ياتي ذلك بإعتبار ان تنظيم واستضافة المسابقات واقامة الموتمرات تعد قوي ناعمة لتنشيط السياحة، حيث تستضيف الغردقة خلال الاسبوع المقبل مسابقة دولية للروبيك كلوب تعرف علي تفاصيلها في المعلومات الاتية

1- تسمي مسابقة مصر الدولية للروبيك كلوب وتقام تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر

2-تنطلق فاعليات المسابقة السبت المقبل باخد فنادق الغردقة

3-يشرف علي المسابقة الاتحاد الدولى للروبيك كلوب

4- يشارك في المسابقة نخبة من أشهر اللاعبين الدوليين للروبيك كلوب.

5- يحضر فاعلبات المسابقة ممثلين عن الإتحاد الدولى للعبة.

6- سيتم تأهيل الفائزين لتمثيل مصر فى بطولة العالم المفتوحة بأمريكا فى أغسطس القادم .

‌‌7- ستقام المسابقة لأول مرة فى مصر بمدينة الغردقة، وذلك بعد مباحثات على مدار أشهر مع الإتحاد الدولى، ودعوتهم لإقامة المسابقة فى الغردقة

8- تعتبر لعبة الروبيك كلوب، أو المكعب السحرى، أحد أشهر و أهم العاب العقل بالعالم

9- تعتمد العبة على الذكاء و تنمى قدرات التركيز و سرعة البديهة والتوافق البصرى و الحركى.

10 - تقوم لعبة الربيك كلوب على إكتساب مهارات خاصة، أهمها تعلم حل المشكلات بطرق رياضية منهجية مختلفة و متميزة.