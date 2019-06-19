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تعرف على أماكن مراكز الشباب المخصصة لإذاعة بطولة أمم أفريقيا بالغربية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:09 ص
تعرف على أماكن مراكز الشباب المخصصة لإذاعة بطولة أمم أفريقيا بالغربية اللواء هشام السعيد،محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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انتهت  مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية،برئاسة احمد الوكيل وكيل الوزارة،والدكتور ايمن عقبة وكيل المديرية للرياضة،ويسري الديب وكيل المديرية للشباب،من تحديد مراكز الشباب على مستوى إدارات الشباب بالمحافظة،والتي سيتم إذاعة مباريات بطولة أمم افريقيا بداخلها،وتجهيزها بالكراسي والشاشات،لاستقبال الشباب بالمجان.
 
وفيما يلي اسماء مراكز الشباب المخصصة لإذاعة البطولة :
 
مراكز شباب العجيزي، محلة مرحوم، شوبر، شوني، شبرا النملة، كفر المنصورة، فيشا سليم، الكرسه، برما، ميت السودان، محلة منوف، خرسيت، بإدارة شباب طنطا أول
 
مراكز شباب شبرا قاص، المنشأة الكبرى، كفر الحاج داود، المنشأة الجديدة، منيه طوخ، كفر كلا الباب، المندرة، الجميزة، ميت يزيد، شبرابلوله، الجعفرية، الروضة، تطاي، مدينة السنطة، بإدارة الشباب بالسنطة.
 
مراكز شباب دماط، الشين، قطور، ابشواي، سجين الكوم، صرد، كفر سعدون، خباطة، بوريج بإدارة الشباب بقطور
 
مراكز شباب كفر حجازي، مدينة المحلة، كفر فيالة، دخميس، الشهيدي، البنوان، بشبيش، سامول، محلة ابو علي، طرينة، بطينة، القيصرية، دمرو، دمتنو، كفر دمرو، شبرانبات، كفر البسطويسي، بإدارة شباب المحلة ثان.
 
مراكز شباب ميت الحارون، مدينة زفتى، ميت الرخا، كفر نواي، سنبو الكبري، كفر الديب، مسجد وصيف، كفر حانوت، فرسيس، سنباط، الغريب، كفر شبرا اليمن، شبرا ملس، شرشابة، حانوت، نادى زفتى الرياضي، نادى العروبة بإدارة الشباب بزفتى.
 
مراكز شباب مدينة بسيون، ابو حمر، شبراطو، القضابة، سلامون، الفرستق، شبراتنا، محلة اللبن، كفر سالم، كتامة، صالحجر، مشال، الحداد، نجريج، نادى اتحاد بسيون، نادى بسيون الرياضي بإدارة شباب بسيون
 
مراكز شباب قسطا، مشلة، شبراريس، أكوا الحصة، دقرن، قليب ابيار، منشأة سليمان، دلبشان، مدينة كفر الزيات، مركز شباب نادى كفر الزيات بإدارة شباب كفر الزيات.
 
مراكز شباب مجول، ميت بدر حلاوة، محلة زياد، الناصرية، كفر الصارم، ميت حبيب، كفر العزيزية، مركز شباب مدينة سمنود، ابو صير.
 
مراكز شباب محلة روح، شبشير الحصة، دفرة، قحافة، نادى سبورتنج كاسل
 
مراكز شباب القيراطية، المعتمدية، شبرا ملكان، سندسيس، محلة حسن، الجابرية، بلقينا، الدواخلية، العامرية، ديرب هاشم، دنوشر، الهياتم، السجاعية، صفط تراب، كفر العبايدة، منشية الأمراء، نادى بلدية المحلة، نادى صيد المحلة، نادى 23يوليو بإدارة شباب المحلة أول.
 
كان اللواء هشام السعيد،محافظ الغربية،قد اعلن عن توفير 16 ساحة ومكان لتزويدهم بشاشات عرض لمشاهدة مواطنى المحافظة لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر،والتى تبدأ يوم 21 من الشهر الجارى.
تمثلت هذه الأماكن فى: "نادى طنطا الرياضى – نادى المعلمين بطنطا – نادى غزل طنطا - مركز شباب شوبر-  مركز شباب قطور– مركز شباب بسيون- نادى كفر الزيات الرياضى- نادى بلدية المحلة – نادى الصيد الرياضى بالمحلة – مركز شباب المحلة "الساحة الشعبية "- نادى الرياضات البحرية بقرية محلة أبوعلى – مركز شباب دمرو- نادى سمنود الرياضى – نادى السنطة الرياضى – مركز شباب شبراملس- نادى زفتى الرياضي " .
وأضاف أنه تم اختيار هذه الأماكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة،لتوفير أعلى معايير الأمان للمشاهدين.
ووجه محافظ الغربية بالتجهيز التام لهذه الأماكن وتوفير المقاعد الكافية لاستقبال أكبر عدد من المواطنين مع مراعاة توفير أماكن لذوى القدرات الخاصة.
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