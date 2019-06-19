تضامن بنى سويف تجتمع بالجمعيات الأهلية للالتزام بالتوزيع الجغرافي فى المساعدات

بنى سويف أيمن لطفى

طالب أحمد حمدي مدير عام التضامن الاجتماعي ببني سويف ، مؤسسات المجتمع المدنى " الجمعيات الأهلية الحكومية والخاصة"، بضرورة الإلتزام بالتوزيع الجغرافى قدر الإمكان خلال تقديم المساعدات والاعانات المختلفة للمواطنين ، وذلك ضمانا لوصول المساعدات الاجتماعيه لمستحقيها.

جاء ذلك خلال إجتماعه مع بعض ممثلى الجمعيات الأهلية والخاصة الحاصلة على ترخيص جمع مال ، بمكتبه بمقر المديرية بمدينة بنى سويف العاصمة ، بحضور هاله الحناوى مدير إدارة التنميه وريهام سيد مدير المكتب الفني ،وخالد أبو الشيخ مسؤول ترخيص جمع المال بإدارة الجمعيات بالمديرية .

ووجه "حمدى " إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات رقمية تعكس الواقع، وتخدم فى التخطيط المستقبلى وتوزيع الخدمات علاوة على تكثيف جهود العمل الخيرى ، وفقاً للاحتياجات الفعلية للمناطق الأكثر إحتياجا .