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تضامن بنى سويف تجتمع بالجمعيات الأهلية للالتزام بالتوزيع الجغرافي فى المساعدات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:50 م
تضامن بنى سويف تجتمع بالجمعيات الأهلية للالتزام بالتوزيع الجغرافي فى المساعدات جانب من اللقاء
بنى سويف أيمن لطفى

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طالب أحمد حمدي مدير عام التضامن الاجتماعي ببني سويف ، مؤسسات المجتمع المدنى " الجمعيات الأهلية الحكومية والخاصة"، بضرورة الإلتزام بالتوزيع الجغرافى قدر الإمكان خلال تقديم المساعدات والاعانات المختلفة للمواطنين ، وذلك  ضمانا لوصول المساعدات الاجتماعيه لمستحقيها.

جاء ذلك خلال إجتماعه مع بعض ممثلى الجمعيات الأهلية والخاصة الحاصلة على ترخيص جمع مال ،  بمكتبه بمقر المديرية  بمدينة بنى سويف العاصمة ، بحضور هاله الحناوى مدير إدارة التنميه  وريهام سيد مدير المكتب الفني ،وخالد أبو الشيخ مسؤول ترخيص جمع المال بإدارة الجمعيات بالمديرية .

ووجه  "حمدى " إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات رقمية تعكس الواقع، وتخدم فى التخطيط المستقبلى وتوزيع الخدمات علاوة على  تكثيف جهود العمل الخيرى ، وفقاً للاحتياجات الفعلية للمناطق الأكثر إحتياجا .

 

 


التضامن الاجتماعى ببنى سويف

الجمعيات الاهليه

المساعدات والاعانات

التوزيع الجغرافى

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