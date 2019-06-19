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تصحيح العينة العشوائية لامتحان الاستاتيكا والديناميكا للثانوية العامة 24 يونيو

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:19 م
تصحيح العينة العشوائية لامتحان الاستاتيكا والديناميكا للثانوية العامة 24 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة، إن كنترولات الثانوية العامة تبدأ فى تصحيح العينة العشوائية لامتحان الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا والديناميكا " للثانوية العامة 24 يونيو الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أن تقدير الدرجات سيكون وفق نموذج الإجابة والذى تتسلمه الكنترولات قبل انطلاق أعمال التصحيح بيوم.
 
وكان طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضة أدوا امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاستاتيكا بداية الأسبوع الجارى. 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الديناميكا 2019

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