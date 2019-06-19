ترامب لمجلة "تايم": تحقيقات مولر سبب تراجع شعبيتى فى استطلاعات جالوب

كتبت ريم عبد الحميد

أجرت مجلة "تايم" الأمريكية مقابلة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جادل فيها بأنه يستحق أن يحظى بشعبية أكبر فى استطلاعات الراى لولا تحقيقات روسيا بقيادة روبرت مولر.

وقالت تايم إن معدل شعبية ترامب لم يصل أبدا إلى 50% فى استطلاعات جالوب، لكن الرئيس يقول إن كان ليحظى بنسبة أكبر لولا تحقيقات مولر.

وقال ترامب لتايم إنه بناء على الاقتصاد، فإن يجب أن يكون أعلى بـ15 أو 20%، مشيرا إلى أن قاعدته الطبيعية هى 45 أو 46%. لكن الشىء الذى كان لديه ولم يكن لأحد من قبله، أنه منذ اليوم الأول لصعوده كان هناك اضطهاد ضده، وقد دفع ثمن هذا.

وجاءت هذه التصريحات فى مقابلة أجرتها تايم مع ترامب يوم الاثنين الماضى لمناقشة حملته الانتخابية والتوترات مع إيران وقضايا أخرى.

ولفتت تايم إلى أن ترامب هو الرئيس الوحيد فى تاريخ استطلاعات جالوب الذى لم يحظى أبدا بشعبية بين أكثر من 50% ولو ليوم واحد فقط منذ وصوله للحكم. وكانت معدلات شعبيته 38% فقط فى مايو 2017 عندما تم تعيين مولر. وفى نفس الوقت، ظلت نسبة شعبيته بين الناخبين الجمهوريين مرتفعة بشكل كبير، حيث أظهر استطلاع جالوب أنها وصلت إلى 87%.