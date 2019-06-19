تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والصناعة.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسرا 5.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5774.58 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسراً 2.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6303.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 10.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.61 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 129.9 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون دينار كويتى عبر 5298 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاعى البنوك والصناعة بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.07%.

وجاء سهم "الكويت للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.73%، تليه أسمنت الخليج بنسبة 9.26%، ثم وربة للتأمين بنسبة 9.20%، فيما تصدر سهم "كامكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.59% ثم آسيا بنسبة 9.72%، ثم قيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.72%