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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:24 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك والصناعة.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسرا 5.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5774.58 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسراً 2.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6303.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% خاسراً 10.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4741.61 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 129.9 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون دينار كويتى عبر 5298 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاعى البنوك والصناعة بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.07%. 
 
وجاء سهم "الكويت للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.73%، تليه أسمنت الخليج بنسبة 9.26%، ثم وربة للتأمين بنسبة 9.20%، فيما تصدر سهم "كامكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.59% ثم آسيا بنسبة 9.72%، ثم قيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.72%
 
 

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