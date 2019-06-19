تراجع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% خاسرا 4.40 نقطة ليصل إلى مستوى 8996.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 35.4 مليون سهم بقيمة 857 مليون ريال، وارتفعت أسهم 89 شركة، فيما تراجعت 64 شركة.

وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.56%، ثم قطاعى الرعاية الصحية والنقل بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.13%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.

وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم كيمانول بنسبة 3.89%، ثم مدينة المعرفة بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "جاكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.88% ثم البحر الأحمر بنسبة 2.17%، ثم عناية بنسبة 1.50%.