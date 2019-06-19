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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:53 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأربعاء مؤشر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.71% خاسرا 64.17 نقطة ليغلق عند مستوى 8936.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.73% رابحا 61.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3649.44 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 219 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 57 شركة، فيما تراجعت 119 شركة. 
 
وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.78%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.04%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.73%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.89%.
 
وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.88%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 4.35%، ثم أسمنت الجنوب بنسبة 3.48%، فيما تصدر سهم "الرياض" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.52% ثم مدينة المعرفة بنسبة 3.12%، ثم دار الأركان بنسبة 3%.
 
 
 

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