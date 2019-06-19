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تذكرتى: طرح تذاكر دور الـ16 والـ8 ونصف النهائى والمباراة النهائية غدا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:24 م
تذكرتى: طرح تذاكر دور الـ16 والـ8 ونصف النهائى والمباراة النهائية غدا شركة تذكرتى
كتب ــ محمد عبد العظيم

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تتقدم شركة tazkarti "تذكرتى" بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التى أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر، إيمانا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطنى لكرة القدم فى البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة فى إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير
 
وتعلن شركة tazkarti "تذكرتى" أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الـ3 الأولى المقامة فى الدور التمهيدى للبطولة.
 
وإذ تجدد شركة tazkarti "تذكرتى" شكرها وتقديرها الكبيرين للجماهير المصرية التى تساند المنتخب الوطنى وجهود الدولة المصرية فى إنجاح تلك البطولة العالمية، فإنها تعلن عن طرح التذاكر الخاصة بالأدوار التالية من البطولة، وهى دور الـ16 ودور الثمانية ونصف النهائى والمباراة النهائية غدا. 
 
وتتعهد شركة tazkarti "تذكرتى" ببذل أقصى جهد لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة لتسهيل عملية حجز تذاكر الأدوار التالية بالبطولة والحصول على بطاقة المشجع FAN ID من خلال موقعها الإلكترونى. 
 
كما تؤكد شركة tazkarti "تذكرتى"، أن نظام حجز التذاكر المعتمد يراعى الشفافية وتكافؤ الفرص فى الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي "أسبقية الحجز".
 
 

شركة تذكرتى

بطولة افريقيا

بطولة الامم الافريقية

تذكرتى

حجز تذاكر بطولة افريقيا

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