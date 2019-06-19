تدريب 450 معلمة تعليم مجتمعي على المهارات الأساسية للحاسب الآلي.

صرح محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم أنه بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي في تنمية المهارات الأساسية للحاسب الآلي لمعلمات وموجهي مدارس التعليم المجتمعي،وذلك بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ( توجية الحاسب الآلي والتعليم المجتمعي والمشاركة المجتمعية) وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالتعاون مع اليونسيف والإتحاد الأوروبي.
ولفت عبد الله انه يتم تدريب عدد 450 من معلمات وموجهي التعليم المجتمعي بإدارتي طامية وإطسا ويوسف الصديق، ويستمر التدريب لمدة 3 أسابيع فى عدد 5 قاعات تدريبية بمدرسة المحمدية الإعدادية بنات،ومدرسة والتحرير الابتدائية ، ومدرسة الباسل الاعدادية ومدرسة أم المؤمنين الثانوية.
وأكد وكيل تعليم الفيوم على أهمية التدريب على مهارات الحاسب الآلي من أجل مواجبة التطورات التكنولوجية الحديثة،كما قام بتكليف التعليم المجتمعي بتنظيم دورة تدريبية فى تنمية مهارات اللغة الإنجليزية والقرائية والحسابية على مستوى المحافظة ،وذلك من أجل تنمية مهارات معلمات التعليم المجتمعي بالفيوم.
حضر التدريب هشام أبوعوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية،وسومية محمد مدير إدارة التعليم المجتمعي و شريف فاضل موجة عام الحاسب الآلي و جيرمين إبراهيم بشرى ممثل جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.
من ناحية أخرى، افتتح الدكتور امام محمد عبد الفتاح عميد كلية دار العلوم فعاليات الملتقى التوظيفى السادس ويوم الخريجين لدفعات عامى 2017 و 2018 ،بحضور الدكتور محسن محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور وليد الشيمى مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة و الدكتور بيومى طاحون مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية ،وعدد من أعضاء هيئه التدريس و طلاب وخريجى الكلية وممثلي سوق العمل والمؤسسات المعنية بالفيوم.
وقام الدكتور إمام عبد الفتاح بالترحيب بالضيوف الملتقى مؤكدا على حرص كلية دار العلوم على مد جسور التواصل الدائم بينها وبين جميع خريجيها ،حيث تم انشاء قاعدة بيانات حديثة لهم لربطهم بسوق العمل مشيرا الى دور الكلية فى الاهتمام بالحفاظ على اللغة العربية ،كوعاء للفكر المعتدل الذى يواجه التطرف الفكري والعقائدي والديني.
وأشاد الدكتور محسن محمد أحمد بالمجهود الذى بذلته الكلية لأحداث تواصل بين خريجيها وبين أصحاب سوق العمل على مستوى المؤسسات التعليمية والإعلامية ، مشيرا الى المستوى الرفيع والمتميز لخريجي الكلية.
ولفت الدكتور وليد الشيمي أن الهدف الرئيسي من اقامة الملتقى التوظيفى يتمحور حول استثمار إمكانيات ،و مؤهلات خريجي كلية دار العلوم ومحاولة منحهم فرصة عمل مناسبة بالإضافة الى إتاحة الدورات التدريبية وورش العمل والتعليم المستمر ليكونوا خير سفراء لجامعة الفيوم بالخارج .
و طالب الدكتور بيومى طاحون بإنشاء رابطة لخريجى كلية دار العلوم ، مضيفا أن الملتقى التوظيفى تضمن ندوة تحت عنوان كيفية اجتياز المقابلة الشخصية وطريقة عمل السيرة الذاتية .
وقام الدكتور إمام عبد الفتاح بتكريم ممثلي مؤسسات العمل المشاركين فى الملتقى وإهدائهم شهادات التقدير امتنانا لحرصهم على خدمة طلاب وخريجي كلية دار العلوم.
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