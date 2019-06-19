تدريب 450 معلمة تعليم مجتمعي على المهارات الأساسية للحاسب الآلي.

الفيوم رباب الجالي

صرح محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم أنه بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي في تنمية المهارات الأساسية للحاسب الآلي لمعلمات وموجهي مدارس التعليم المجتمعي،وذلك بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ( توجية الحاسب الآلي والتعليم المجتمعي والمشاركة المجتمعية) وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالتعاون مع اليونسيف والإتحاد الأوروبي.

ولفت عبد الله انه يتم تدريب عدد 450 من معلمات وموجهي التعليم المجتمعي بإدارتي طامية وإطسا ويوسف الصديق، ويستمر التدريب لمدة 3 أسابيع فى عدد 5 قاعات تدريبية بمدرسة المحمدية الإعدادية بنات،ومدرسة والتحرير الابتدائية ، ومدرسة الباسل الاعدادية ومدرسة أم المؤمنين الثانوية.

وأكد وكيل تعليم الفيوم على أهمية التدريب على مهارات الحاسب الآلي من أجل مواجبة التطورات التكنولوجية الحديثة،كما قام بتكليف التعليم المجتمعي بتنظيم دورة تدريبية فى تنمية مهارات اللغة الإنجليزية والقرائية والحسابية على مستوى المحافظة ،وذلك من أجل تنمية مهارات معلمات التعليم المجتمعي بالفيوم.

حضر التدريب هشام أبوعوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية،وسومية محمد مدير إدارة التعليم المجتمعي و شريف فاضل موجة عام الحاسب الآلي و جيرمين إبراهيم بشرى ممثل جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.