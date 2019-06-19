تخصيص مليون جنيه لتمويل 22 مشروع تنافسي بجامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على تخصيص مبلغ مليون ومائة ألف جنيهاً مصرياً، لتمويل 22 مشروع تنافسي من المشروعات المقدمة في المرحلة السابعة لعام 2019.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أن الباحثين المتقدمين للمشروعات التنافسية من 12 كلية بالجامعة، وهي كليات الطب البشري، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والتمريض، والتعليم الصناعي، والهندسة، والزراعة البيئية والتنمية الحيوية والتصنيع الغذائي، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، وعلوم الأرض، والتربية الرياضية.

وأشارالأستاذ الدكتور منصورحسن، إلى أنه تم عرض تقارير إنجازات مكاتب التصنيف الدولي، والتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والنشر الدولي، ودعم وتمويل المشروعات، والتدريب وتنظيم المؤتمرات، ومتابعة شئون المبتعثين، وبراءات الاختراع