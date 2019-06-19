تحرير 1017 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1017 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 365مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و55 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و40مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات و38 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو34 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير18 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و25 مخالفة بيئة و91 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 26 مخالفة خط السير و23 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 17 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 30 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و36مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و19 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3سيارات متروكة و32 مخالفة إزالة فاميه وتحرير40 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و32 مخالفة مواقف عشوائية و21 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير38 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.