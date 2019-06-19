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تجهيز 68 مركز شباب ونادى بأسوان لمباريات الأمم الأفريقية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:29 م
تجهيز 68 مركز شباب ونادى بأسوان لمباريات الأمم الأفريقية شاشات عرض "أرشيفيه"
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، متابعته إستعدادات المحافظة لعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، بشاشات عرض داخل الأندية ومراكز الشباب بالمجان.
 
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأمن،  لتوفيركافة أنواع الدعم والإمكانيات والتأمين اللازم من أجل إفساح المجال أمام أهالى أسوان، للإستمتاع بمتابعة ومشاهدة هذه البطولة القارية والدولية بالشكل المطلوب، ليتوازى ذلك مع إنتظام مراكز الشباب والأندية فى أنشطتها الرياضية والإجتماعية والترفيهية الجارية وخاصة خلال فترة الصيف.
 
وأكد فتحى عبد الحافظ مديرعام الشباب والرياضة بأسوان، أن 68 نادى ومركز شباب تم إعدادهم لإستقبال الجمهور والأعضاء، من أجل الإستمتاع بمشاهدة مباريات بطولة الأمم الإفريقية، وستكون هذه الأماكن مؤمنة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان.
 
وأشارمديرعام الشباب والرياضة، إلى أن هذه المواقع أيضاً ستكون مستوفية الإشتراطات، من حيث الصالات والملاعب المفتوحة والمدعمة بشاشات (LCD) لعرض المباريات  منها 24 مركز شباب ونادى رياضى بمدينة ومركز أسوان ، بجانب 12 مركز شباب ونادى بمدينة ومركز دراو ، بالإضافة إلى  7 مراكز شباب وأندية بمدينة ومركز كوم أمبو ، وأيضاً 12 مركز شباب ونادى بمدينة ومركز نصر النوبة ، فضلاً عن 13 مركز شباب ونادى بمدينة ومركز إدفو.
 
 

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