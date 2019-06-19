تجديد حبس متهم 45 يوما بقضية الانضمام لجماعة إرهابية

جددت محكمة الجنايات المختصة، حبس إسلام الحضري 45 يوما أخرى، على ذمة القضية رقم 3020 لسنة 2017، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة إليه تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.