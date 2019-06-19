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تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات البخارية والهواتف بأبو النمرس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:42 م
تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات البخارية والهواتف بأبو النمرس سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات البخارية فى أبو النمرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
كشفت التحقيقات، أن المتهمين الـ 4 وهم 3 عاطلين وسائق شكلوا عصابة  تخصص نشاطها فى سرقة الدراجات البخارية، وسرقة الهواتف المحمولة بنظام الخطف.
 ‌
وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن رصدت نشاط المتهمين، وبالتأكيد من صحة تورطهم فى نشاط غير مشروع، خرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهم.
 ‌
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وارتكابهم 7 جرائم بدائرة المركز ومركز شرطة البدرشين وأقسام العمرانية والجيزة والطالبية، وأرشدوا عن المسروقات وعدد 4 مركبات "توك توك"،  دراجة نارية، عدد 2 هاتف محمول.
 
 

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توك توك

هاتف محمول

العمرانية

جرائم السرقة

محكمة جنوب الجيزة

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