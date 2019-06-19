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تجديد حبس عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من 10 شقق فى مدينة نصر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:31 ص
تجديد حبس عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من 10 شقق فى مدينة نصر مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من 10 شقق بالمنطقة.
 
 
وأدلى عاطلان سرقا كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية من داخل 10 شقق بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام أحمد مرسى،  وكيل أول نيابة مدينة نصر.
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واعترف المتهمان بتمكنهما من سرقة 10 شقق، عن طريق المفتاح المصطنع وكسر الكالون بعد مراقبتهما لشقق المجنى عليهم وتأكدهما من خلوها من سكانها.
 
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وأضاف المتهمان أن  نشاطهما الإجرامى ، ينشط فى فترة الصيف بسبب عدم وجود مالكى الشقق، ووجودهم فى المصايف، مشيرين إلى أنهما كانا يبيعان المسروقات لأحد التجار مقابل مبالغ مالية كبيرة.
 
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وكشفا أنهم تمكنا من سرقة   70 خاتم ، 51 دبلة ، 14 خاتم "صغير ،  5 سلاسل ، 15 إنسيال ،6 قرط" ، و كميات من المشغولات الفضية (174 خاتم - 69 دبلة - 3 إنسيال - 23 قرط - 3 ميدليات - 86 حرف من داخل 10 شقق .)
 
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تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من مواطن بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة  4 خواتم ذهبية - شاشة جهاز كمبيوتر "لاب توب" ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان مُقيمان بدائرة القسم ، لأحدهما معلومات جنائية.
 

مدينة نصر

سرقة مشغولات ذهبية من شقق فى مدينة نصر

محكمة مدينة نصر

قسم مدينة نصر

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