تجديد حبس المتهم بقتل صديقه لارتباطه بعلاقة محرمة بزوجة عمه فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس بالشرقية، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه ودفن جثته داخل حديقة موالح، مبررا ذلك بدافع الثأر لشرف عمه، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "ر ع ع" ربة منزل مقيمة عزبة تابعة لقرية الكتيبة، باختفاء شقيقها "ك" 26 سنة عامل بمزرعة، من يوم عيد الفطر.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، الذي ضم الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي، بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من خلال الفحص وآخر مشاهدة للمجني عليه تبين أنه كان برفقة "أ ه م" 23 سنة سائق، حيث تربطه به علاقة صداقة.

وكشفت التحقيقات قيام السائق، بارتكاب الواقعة، بوضع عقاقير منومة في عصير وقدمه للمجني عليه، أثناء تواجده معه داخل المزرعة، وقتله بصفعه بشومة علي رأسه وطعنات، ودفنه بحفرة بمزرعة عمه، وتم القبض علي المتهم والذي أقر بإرتكابه الواقعة، بسبب علاقة محرمة بين المجني عليه وزوجة عمه، وتم إحالته للنيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6410 إداري مركز بلبيس لسنة 2019، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وقام بتمثيل الجريمة وأعترف بإرتكاربها ثأرا لشرف عمه.