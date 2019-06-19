تاجر أسلحة غير مرخصة يرشد عن هوية شريكه بعد ضبطه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل متهم بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، عن هوية شريك له يعاونه في الحصول على الأسلحة والذخيرة لبيعها لعملائه بالجيزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

واعترف المتهم أنه يتاجر بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش، وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية، يتم تحديدها حسب نوعية السلاح.

وبإحالة المتهم إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة بالعمرانية.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته بندقيتين و13 خزينة و200 طلقة بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.