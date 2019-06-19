بيطري أسيوط يطلق حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية

أسيوط ـ محمود عجمى

قال الدكتور خالد حسن محمد بكري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن المديرية استعدت لبدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بجمع قري ومراكز المحافظة؛ وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم 22 يونيو و تستمر حتى 9 يوليو القادم.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أنه تم تشكيل لجنة تحصين مركزية ثابته بكل قرية تحت إشراف الدكتور شوقي مجدى طوبيا مدير إدارة الوقاية، ويتم توزيع باقي اعضاء اللجان للتحصين من منزل لأخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغير ذات الثلاث شهور التي لم يسبق تحصينها من قبل سوف يتم تحصينها بجرعة اولى، ويتم إعادة تحصينها بجرعة تنشيطية للحمى القلاعة بعد شهر، لتجنب خطورة هذا المرض الذي يؤثر على العجول الصغيرة، ويسجل ذلك في بطاقة التحصين.

وأوضح الدكتور خالد حسن، أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التي لم يتم تسجيلها من قبل؛ مناشدا جميع المربيين الإستجابة إلى للجان التحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل 4اشهر للوقاية.