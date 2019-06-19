بعثة منتخب الكاميرون تصل الإسماعيلية فجر الجمعة

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال محمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية فى بطولة أمم أفريقيا، إن بعثة منتخب الكاميرون المشاركة فى المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا بالإسماعيلية، سوف تصل إلى مطار القاهرة الثانية عشر بعد غد الجمعة، على أن تصل إلى مقر الإقامة فى أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية فى الثانية صباحًا.

وأضاف، رئيس مجموعة الإسماعيلية فى بطولة أمم أفريقيا، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم استقبال بعثة منتخب الكاميرون على أنغام السمسمية التى تشتهر بها الإسماعيلية، بالإضافة إلى عروض فنية وأغنيات لفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة.

ويسعى منتخب الكاميرون إلى التتويج باللقب القاري السادس في تاريخه عندما يشارك في نهائيات النسخة الـ32 من كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد غد الجمعة في مصر.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى نهائيات أمم أفريقيا 2019 كوصيف المجموعة الثانية باحتلاله المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف المنتخب المغربي المتصدر بفارق الأهداف، بعدما فاز منتخب "الأسود" في لقاءات الذهاب على المغرب بهدف دون مقابل، وعلى مالاوى بالنتيجة نفسها وتعادل بهدف لكل فريق مع جزر القمر، وفي لقاءات الإياب تعادل سلبيا مع مالاوى وخسر أمام المغرب بهدفين مقابل لا شيء وفاز على جزر القمر بثلاثية نظيفة.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الكاميروني بقيادة الهولندي كلارينس سيدورف القائمة النهائية لمنتخب الكاميرون للمشاركة في أمم أفريقيا 2019 وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي)، فابريس أوندوا (أوستيندي البلجيكي)، كارلوس كاميني (فنر باخشة التركي).

الدفاع: كولينز فاي (ستاندر دو لييج البلجيكي)، مايكل نجادو نجادجي (سلافيا براغ التشيكي)، يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني)، جان أرمل كانا بييك (قيصري سبور التركي)، جايتان بونج (برايتون الإنجليزي)، أمبرويز أوينجو (مونبلييه الفرنسي)، جويسكيم داوا تشاكونتا (مارويبول الأوكراني).

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا (فولام الإنجليزي)، بيير كوندي (ماينتس الألماني)، جورج ماندجيك، أرنود دجوم (هارت أوف ميدلوثيان الإسكتلندي)، ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس الإسباني).

الهجوم: ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي)، جاك زوا (أسترا الروماني)، كلينتون نجي (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي)، كريستيان باسوجوج (هينان جياني الصيني)، إيريك ماكسيم شوبو موتينج (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جويل تاجو (ماريتيمو البرتغالي)، كارل توكو إكامبي (فياريال الإسباني)، أوليفيه بومال (بانيونيوس اليوناني).