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بريان هوك يتوجه إلى الشرق الأوسط لعقد لقاءات فى السعودية والإمارات وعمان

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:55 م
بريان هوك يتوجه إلى الشرق الأوسط لعقد لقاءات فى السعودية والإمارات وعمان بريان هوك
رويترز

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يتوجه الممثل الأمريكى الخاص لإيران بريان هوك يتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم لعقد لقاءات فى السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين.

 

وذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن أكبر مستشار دبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون توجه إلى إيران اليوم الأربعاء فى إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى خفض التوتر فى منطقة الخليج.

 

وقال المسؤول مؤكدا معلومات من مصدرين دبلوماسيين "المستشار الدبلوماسي توجه بالفعل إلى إيران يوم 19 يونيو... لإجراء محادثات رفيعة المستوى بهدف الإسهام فn جهود خفض التوتر في المنطقة".

 

وسبق أن عمل الدبلوماسn إيمانويل بون انطلاقا من إيران وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط.

 

بريان هوك

إيران

السعودية

الإمارات

البحرين

الكويت

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