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بدء مراسم استقبال الرئيس السيسى فى العاصمة الرومانية بوخارست

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:18 ص
بدء مراسم استقبال الرئيس السيسى فى العاصمة الرومانية بوخارست الرئيس السيسى فى رومانيا
كتب ــ محمد عبد العظيم

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استقبل الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة الرومانية بوخارست فى بداية زيارته إلى رومانيا، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين. 

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى خلال زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، جلسة مباحثات مع نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسى مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالاضافة الى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولى والإقليمى.

كما سيلقى الرئيس السيسى، كلمة فى جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية"، تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين فى هذا الإطار.

 

 


السيسى

الرئيس السيسى

رومانيا

زيارة الرئيس السيسى لرومانيا

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