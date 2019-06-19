بدء المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس السيسى ونظيره الرومانى فى بوخارست

كتب ــ سمير حسنى

بدأ قبل قليل، المؤتمر الصحفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرومانى كلاوس يوهانيس فى بوخارست.

واستقبل الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة الرومانية بوخارست فى بداية زيارته إلى رومانيا، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى خلال زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، جلسة مباحثات مع نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس، بالإضافة إلى مقابلة رئيسى مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالاضافة الى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولى والإقليمى.

كما سيلقى الرئيس السيسى، كلمة فى جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية"، تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين فى هذا الإطار.