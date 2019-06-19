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بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية السبت المقبل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:18 م
بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية السبت المقبل عمل زيارات ميدانية للقري للتوعية الارشادية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور السيد عوض السيد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، عن بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية، وحمي الوادي المتصدع، السبت المقبل الموافق 22 من الشهر الحالى، تحت رعاية اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية.
 
وأوضح مديرمديرية الطب البيطري، أنه تبدأ الحملة بترقيم وتسجيل الحيوانات، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الامراض بجميع مدن ومراكز المحافظة . وعمل زيارات ميدانية للقري للتوعية الارشادية، عن أهمية التسجيل والتحصين ضد مرض الحمي القلاعية، وتعريف المربين بالمرض واعراضة ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.
 
ومن جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، علي ضرورة إنجاح تلك الحملة، بتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالمحافظة بقدرعالي من الأحترافية، لرفع أي معاناه عن كاهل الفلاح، والعمل علي تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون الرقي بالثروة الحيوانية.
 
 

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