بالأسماء.. قائمة الأندية ومراكز الشباب لبث مباريات أمم أفريقيا مجانا ببورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد القائمة النهائية للأندية ومراكز الشباب بالمحافظة والتى ستتيح فرصة متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا لأعضائها اعتبارا من افتتاح البطولة بعد غد الجمعة، وتغطى المواقع المختارة جميع أحياء بورسعيد الشرق والعرب والمناخ والزهور والضواحى والجنوب، ومدينة بورفؤاد، وقرى الجنوب الثلاث الكاب وأم خلف وبحر البقر .

وأكد محافظ بورسعيد، أن خدمة نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة ستأتى عبر شاشات عملاقة جرى الانتهاء من تركيبها وتزويدها بأحدث نظم البث الفضائى.

وقال المحافظ، إن قائمة الأندية ومراكز الشباب المختارة لتلك الخدمة المجانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تضم: أندية المصرى وبورسعيد والعمال والتوكيلات الملاحيه وتداول الحاويات والمنطقه الاقتصاديه والجمارك والرباط والعاملين بالمحافظه ببورسعيد والسلام البحرى والتجديف والهيئة وهواة الصيد ومجلس مدينة بورفؤاد ، ومراكز شباب السلام والساحه وبورسعيد والزهور واكتوبر والحرفيين والقابوطى والنصر وسبورتنج والخريجين وام خلف والرضوان والكاب وبحر البقر .. واعرب محافظ بورسعيد عن تمنياته لمتابعى البطوله الافريقيه بالمحافظة بمشاهده طيبه مشيرا لامال اهالي بورسعيد المعلقه باحراز المنتخب الوطنى لكأس البطوله.