باكستان توافق على تمديد استضافة اللاجئين الأفغان لمدة عام

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أعربت أفغانستان، وباكستان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإجماع على التزامها بتمديد الاتفاقية الثلاثية الحالية لمدة عام والتي تحكم بالعودة الطوعية للمواطنين الأفغان المقيمين في باكستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء عن وسائل إعلام باكستانية قولها إن الأطراف الثلاثة وافقت - في إعلان مشترك مكون من 12 نقطة وصدر في نهاية اجتماعهم المنعقد في إسلام آباد - على ترحيل "آمن ومشرف" للاجئين الأفغان المقيمين في باكستان منذ الأربعة عقود الماضية.

وكانت باكستان، وأفغانستان، والمنظمة الأممية قد حثت المجتمع الدولي - في وقت سابق الأسبوع الجاري - على دعم الدول المستضيفة لملايين اللاجئين، كما دعوا إلى بذل جهود مشتركة لخلق بيئة مواتية لعودة تدريجية وبصورة منظمة وطوعية للاجئين واندماجهم مجددًا داخل أفغانستان، وتوفير دعم افضل للمجتمعات المستضيفة في باكستان وغيرها.

ومن جهتها، أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بكستان لاستضافتها للاجئين الأفغان مؤكدة أنها ستساعد المجتمعات المستضيفة للاجئين في بلادهم.

ولفتت القناة الأفغانية إلى أن الإقامة الشرعية لـ 1.4 ملايين لاجئ أفغاني تم تسجيلهم ستنتهي في الـ 30 من يونيو الجاري بموجب الخطة الحالية.