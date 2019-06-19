اوقاف الإسكندرية: جمع 250 صك للاضحية حتى الآن لتوزيعها على المناطق الفقيرة

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أنه تم جميع ٢٥٠ صك حتى الان من صكوك الأضحية التى تم طرحها بالمساجد منذ بداية شهر رمضان .

واضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن الصكوك متواجدة بكافة المساجد بالمحافظة ومن الممكن شراءها لسه فى ويسر وتبلغ قيمتها ١٨٠٠ جنيه الصك الواحد وهى خالية من أية رسوم أخرى جميعها تخرج للحوم الاضاحى بمعنى أن المواطن يتبرع بقيمة ١٨٠٠ جنيه لحوم صافية .



صكوك الأضحية

وأشار إلى أن اللحوم يتم توزيعها على المناطق الفقيرة والقرى البعيدة للمواطنين الغير قادرين ولمستحقيها وهى توفر على المواطن الذبح والتوزيع حيث تقوم وزارة الأوقاف الذبح فى أيام التشريق والايام الشرعية ثم توزيعها بعد ذلك الى كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد أن مديرية الأوقاف بالإسكندرية كثفت جهودها هذا العام ووفرت أماكن عديدة لشراء الصكوك تسهيلا على المواطنين منها النوادى الرياضية ومراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية.