انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب

كتب سليم على

أمرت نيابة السيدة زينب، بمحكمة جنوب القاهرة، بانتداب العمل الجنائى، لمعاينة حريق داخل شقة سكنية بعقار فى المنطقة، لمعرفة أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة السيدة زينب، حيث انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران فى المكان دون وقوع اصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.