انتحار سائق "توك توك" بالخصوص بسبب مشاكل مع خطيبته

القليوبية نيفين طه

أقدم سائق توك توك على الانتحار، بتعليق نفسه بحبل غسيل بسقف حجرته بمسكنه، على خلفية مروره بمشاكل مع خطيبته، وتم نقل الجثة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بتلقيه إخطارا بوصول جثة المدعو "أحمد.م.ط"33 سنة، سائق توك توك ، لمستشفي السلام ، متوفيا إثر قيامه بالانتحار.

وجرى علي الفور إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وانتقل المقدم محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص، وتبين أنه قام بتعليق نفسه بحبل غسيل بجنش معلق بسقف حجرته بمسكنة الكائن بشارع وادى النيل بمدينة الخصوص.

وتبين من التحريات أن المتوفى أقدم على الانتحار لمرور بمشاكل مع خطيبته تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.