الوزراء يوافق على نقل تبعية وحدة ترشيد الطاقة ومستشفى وادى النطرون

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية وحدة ترشيد الطاقة الصادر بإنشائها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1453 لسنة 2009، والمبلغ المتبقى من الشريحة الأولى من المنحة المقدمة من المفوضية الأوروبية لبرنامج دعم سياسات قطاع الطاقة من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووافق مجلس الوزراء على نقل تبعية كل من مستشفى وادى النطرون المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، ومستشفى طوارئ أبو خليفة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

كما وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة التاسعة والأربعون) المنعقدة بتاريخ 18/6/2019، لعدد من الموضوعات.