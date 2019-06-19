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النيابة تنتقل لمعاينة موقع حادث تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:04 م
النيابة تنتقل لمعاينة موقع حادث تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو حادث تصادم طريق المحور
كتب أحمد الجعفرى

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انتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة، إلى موقع تصادم ثلاثة سيارات أعلى محور 26 يوليو، للمعاينة، وتم انتداب خبراء المعمل الجنائى لرفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث.

 

 كشفت التحقيقات الأولية، أن الحادث أسفر عن وفاة وإصابة 5 أفراد، وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

كانت غرفة الحماية المدنية، بالجيزة تلقت بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى، وتاكسى مما أدى إلى اشتعال النيران فى الأخيرة واصطدامها بسيارة "ميكروباص ".

 

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتم نقل جثث المتوفين إلى المشرحة، والمصابين للمستشفى العام لتلقى العلاج.

 


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