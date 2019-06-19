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النيابة تحقق مع متهم اشترك مع آخرين فى الاتجار غير المشروع بالعملة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:40 م
النيابة تحقق مع متهم اشترك مع آخرين فى الاتجار غير المشروع بالعملة محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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حققت نيابة الأموال العامة، مع متهم بالاشتراك مع شخصين آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم صاحب مكتبة بشرم الشيخ اشترك مع آخرين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين تجاوزت ملايين الجنيهات، خلال الفترة من عام 2016 إلي عام 2018، وأن الجهات الأمنية تعد تقريرها لتحديد قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم فى العملة..

 


الاتجار في العملة

الاتجار الاجنبي

الاتجار غير المشروع بالعملة

نيابة الأموال العامة

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