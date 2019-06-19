سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بسرعة ضبط المتهم الثالث فى سرقة سيارة بنك بمصر القديمة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:03 ص
النيابة تأمر بسرعة ضبط المتهم الثالث فى سرقة سيارة بنك بمصر القديمة حبس - سيارة بنك - ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة مصر القديمة، بسرعة ضبط وإحضار متهم ثالث، عاطل، اشترك مع سائقين فى واقعة سرقة سيارة تابعة لأحد البنوك بدائرة القسم .
 
وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بسرقة سيارة بالإكراه تابعة لأحد البنوك حال توقف قائدها بالطريق الدائرى، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقَين مقيمان بالقليوبية وعاطل مقيم بالشرقية سبق اتهامهم فى عدد من القضايا الجنائية.
 
وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائقين حال استقلالهما "ميكروباص" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بالتصرف فى السيارة بالبيع لدى عميلهم المقيم بالإسماعيلية، وباستهدافه تبين عدم تواجده، وأمكن ضبط السيارة المستولى عليها، وجار ضبط المتهم الهارب والعميل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 
وأمرت النيابة فى وقت سابق بحبس السائقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه. 
 

السرقة بالإكراه

عقوبه السرقه

مصر القديمة

محكمه جنوب القاهره

جريمة سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة