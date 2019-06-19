النجم العالمى صمويل إيتو يصل القاهرة للمشاركة فى افتتاح البطولة الأفريقية

كتب: محمود عبد الغنى

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، صمويل إيتو نجم الكاميرون العالمي، للمشاركة في حفل افتتاح البطولة الإفريقية الذي تستضيفه مصر، كونه أحد أساطير الكرة الأفريقية.

وقام باستقبال النجم الكاميروني العالمي، فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من برشلونة، فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات وصولة .

ويشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الافريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يصل المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.