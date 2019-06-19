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المنظمة العربية للطيران المدنى تنظم ورشة عمل حول حوادث ووقائع الطيران

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:38 م
المنظمة العربية للطيران المدنى تنظم ورشة عمل حول حوادث ووقائع الطيران
كتب محمود عبد الغنى

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تعقد المنظمة العربية للطيران المدنى، خلال الفترة ما بين 7 إلى 11 يوليو المقبل، ورشة عمل حول حوادث ووقائع الطيران بالتعاون مع الأكاديمية السنغافورية للطيران المدنى ومنظمة الطيران المدنى الدولى بالقاهرة.

يهدف انعقاد هذه الدورة إلى تعزيز إمكانيات الدول العربية فى تطبيق معايير "إيكاو" الدولية فى هذا المجال من تحسين أداء وحدات التحقيق، وتوفير نظام متكامل للتحقيق فى الوقائع وحوادث الطيران وإعداد الموارد البشرية المختصة والأجهزة الفنية ذات الصلة، والتوصل إلى الاستقلال الضرورى لعمليات التحقيق من خلال مشاركة أعضاء من عدة دول.

كما تمكن من معرفة مختلف إجراءات ومسار التحقيق فى الحوادث ووقائع الطيران وفق مقتضيات وتوصيات منظمة الطيران المدنى الدولى، وتقنيات التحقيق فى الحوادث ووقائع الطيران، وتنظيم التحقيق وإجراؤه.

بالإضافة إلى معرفة تأثير العنصر البشرى والتنظيم على حوادث الطائرات وكيفية إدارة المساعدين فى التحقيق فى الحوادث ووقائع الطيران، وجمع الأدلة والمعلومات والحفاظ عليها، وتحليل المعلومات والأدلة للوصول للعوامل المساهمة فى الحادث أو الواقعة الجوية وإعداد توصيات السلامة ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد تقرير التحقيق فى الحوادث ووقائع الطيران وفق مقتضيات وتوصيات منظمة الطيران المدنى الدولي.

 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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