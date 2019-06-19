سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المفوضين توصي بإعادة 45 مليون جنيه ضرائب متحصله لشركة بترول

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:56 م
المفوضين توصي بإعادة 45 مليون جنيه ضرائب متحصله لشركة بترول مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى "دائرة 28 ضرائب " برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي ، بإلزام كل من وزير المالية ورئيس مأمورية ضرائب الدمغة، بأن يؤديا لإحدي شركات البترول 45 مليون و37 ألف جنيه ضريبة دمغة نسبية وإضافية، حصلتها مصلحة الضرائب مقابل أجور نقل المنتجات البترولية عبر خطوط أنابيب البترول المارة بباطن الأرض.
 
واستند التقرير الذي أعده المستشار مصطفى بدر عبدالوهاب، على تقرير الخبير بأن نوعية عمل الشركة هو مد أنابيب البترول وصيانتها وتشغيلها والقيام بجميع أعمال شراء المواد البترولية ومشتقاتها وبيعها.
 
وأضاف التقرير أن الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا للأئحة النشاط البترولية بالسيارات أو الصنادل والخطوط والمواعين الساحلية ، تقوم بتحديد أجر الشركات ، نظير قيامها بنقل المواد البترولية بمعرفتها مسبقا ، وانتهى إلى أن تُعفى من الضريبة كل ما يُصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة الجهات الحكومية.
 
وانتهت إدارة الفتوى بمجلس الدولة إلى عدم خضوع عمليات التكرير والتصنيع والنقل التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول بصرفها للشركات المملوكة لها لضريبة الدمغة النسبية والإضافية.
 
وأشار التقرير الي أن إجمالى ما تم استقطاعه من الشركة والتى تم سدادها لمصلحة الضرائب كضريبة دمغة نسيبية وإضافية عن الفترة من اول يوليو 1997وحتى 31 يناير 1998هو مبلغ 45 مليون جنيه .
 
وأنتهى تقرير الخبير إلى أحقية الشركة المدعية ، من إسترداد هذا المبلغ المسدد بواسطة الهيئة العامة للبترول ، إلى مصلحة الضرائب على الدمغة.

مجلس الدولة

المفوضين

ضرائب

شركة بترول

المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة