المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة خطف طفل وطلب فدية فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات، لـ3 أشخاص بتهمة خطف طفل لمساومة أسرته على مبلغ مالى فى السلام.

كشفت التحقيقات أن المتهم "عبده.ا " عاطل ومحي.م مسجل خطر وعصام.ف عاطل قاموا بخطف الطفل " تامر.ح"، ومساومة أسرته على مبلغ مالى مقابل تحريره الطفل.

وكان قسم شرطة السلام بتلقى بلاغا من والد الطفل حماد.ا تاجر يفيد باختفاء طفله وخطفه من قبل مجهول وأنه تلقى اتصال هاتفى مطالبا منه مبلغ مالى مقابل تحريره الطفل .

وبتتبع المكالمات بين المتهمين ووالد الطفل تم التوصل لعنوانهم وضبطهما واعترفوا أن الطفل متواجد عند زوجة المتهم الثانى وتم تحرير من قبل قوات الأمن وتسليمه لأسرته .

واعترف المتهمون بالاشتراك فيما بينهما بخطف الطفل، ومساومة والده لدفع مبلغ مالى، مقابل تحرير الطفل، إلا أن خطتهما فشلت بضبطهما من قبل رجال المباحث.

تم اقتيادهم إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التى أحالت هم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد عليهم 5 سنوات.